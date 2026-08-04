Adityapur News: भोलाडीह बस्ती से महिला का शव बरामद
Adityapur News: गम्हरिया के कोलाबीरा ओपी क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। यह महिला विक्षिप्त थी और काफी समय से भीख मांग रही थी। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
Adityapur News: गम्हरिया। कोलाबीरा ओपी क्षेत्र के भोलाडीह बस्ती से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों ने बताया कि महिला विक्षिप्त थी और काफी दिनों से भीख मांग कर गुजर बसर कर रही थी। उसकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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