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Adityapur News: दो पुराने मामलों के फरार वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर में आरआइटी थाना पुलिस ने दो पुराने आपराधिक मामलों के फरार वारंटी अभियुक्तों, अनिरुद्ध चौहान और छोटू कालिंदी, को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे और न्यायालय के वारंट के आधार पर गिरफ्तार किए गए। अब इनकी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Adityapur News: दो पुराने मामलों के फरार वारंटी गिरफ्तार

Adityapur News: आदित्यपुर। आरआइटी थाना पुलिस ने अभियान चलाकर दो पुराने आपराधिक मामलों के फरार वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाबा आश्रम निवासी अनिरुद्ध चौहान उर्फ अमन उर्फ सैनिक (25) और बंतानगर निवासी छोटू कालिंदी (56) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी पुराने आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया।

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