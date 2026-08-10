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Adityapur News: ट्रायल के दौरान पाइप फटा, घर में घुसा पानी, सामान खराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर-2 के पथ संख्या 13 में पेयजलापूर्ति योजना के ट्रायल के दौरान पाइप फटने से सड़क टूट गई। तेज धार के पानी ने मिथिलेश झा के घर में घुसकर सामान खराब कर दिया। स्थानीय लोग ठेका कंपनी की लापरवाही पर नाराज हैं और क्षति की भरपाई की मांग कर रहे हैं।

Adityapur News: ट्रायल के दौरान पाइप फटा, घर में घुसा पानी, सामान खराब

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर-2 के पथ संख्या 13 में पेयजलापूर्ति योजना के ट्रायल के दौरान पाइप फटने से सड़क टूट गई और तेज धार के साथ पानी बहने लगा। पानी पास के मिथिलेश झा के घर में घुस गया। इससे घर में रखा टेबल फैन, पलंग और गद्दा खराब हो गया। वहीं, घर के सामने स्थित बोरिंग में भी पानी घुसने से बोरिंग से गंदा पानी आने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पेयजलापूर्ति योजना का काम कर रही ठेका कंपनी जिंदल की लापरवाही के कारण ट्रायल के दौरान पाइप फट गया। पाइप फटने के बाद सड़क पर पानी भर गया और आसपास के घरों में भी पानी घुसने की स्थिति बन गई।

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घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मिथिलेश झा ने बताया कि अचानक तेज बहाव के साथ पानी घर में घुसने से घरेलू सामान खराब हो गया। उन्होंने संबंधित एजेंसी से क्षतिग्रस्त सामान और बोरिंग की समस्या का समाधान कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने पेयजल योजना के कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने और लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है।

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