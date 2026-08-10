Adityapur News: ट्रायल के दौरान पाइप फटा, घर में घुसा पानी, सामान खराब
Adityapur News: आदित्यपुर-2 के पथ संख्या 13 में पेयजलापूर्ति योजना के ट्रायल के दौरान पाइप फटने से सड़क टूट गई। तेज धार के पानी ने मिथिलेश झा के घर में घुसकर सामान खराब कर दिया। स्थानीय लोग ठेका कंपनी की लापरवाही पर नाराज हैं और क्षति की भरपाई की मांग कर रहे हैं।
Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर-2 के पथ संख्या 13 में पेयजलापूर्ति योजना के ट्रायल के दौरान पाइप फटने से सड़क टूट गई और तेज धार के साथ पानी बहने लगा। पानी पास के मिथिलेश झा के घर में घुस गया। इससे घर में रखा टेबल फैन, पलंग और गद्दा खराब हो गया। वहीं, घर के सामने स्थित बोरिंग में भी पानी घुसने से बोरिंग से गंदा पानी आने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पेयजलापूर्ति योजना का काम कर रही ठेका कंपनी जिंदल की लापरवाही के कारण ट्रायल के दौरान पाइप फट गया। पाइप फटने के बाद सड़क पर पानी भर गया और आसपास के घरों में भी पानी घुसने की स्थिति बन गई।
घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मिथिलेश झा ने बताया कि अचानक तेज बहाव के साथ पानी घर में घुसने से घरेलू सामान खराब हो गया। उन्होंने संबंधित एजेंसी से क्षतिग्रस्त सामान और बोरिंग की समस्या का समाधान कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने पेयजल योजना के कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने और लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।