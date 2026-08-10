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Adityapur News: चौरसिया परिवार की ओर से नाग पंचमी महोत्सव का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: गम्हरिया के चौरसिया परिवार ने रविवार को नाग देवता सह गर्भु बाबा मंदिर में नाग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव की अध्यक्षता कैलाश चौरसिया ने की। समाज के संरक्षक और विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर समाज के विकास पर चर्चा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

Adityapur News: चौरसिया परिवार की ओर से नाग पंचमी महोत्सव का आयोजन

Adityapur News: गम्हरिया। चौरसिया परिवार की ओर से रविवार को जगन्नाथपुर के पूंजीडूंगरी स्थित नाग देवता सह गर्भु बाबा मंदिर में नाग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की अध्यक्षता चौरसिया परिवार गम्हरिया के अध्यक्ष कैलाश चौरसिया ने किया। इस मौके पर समाज के संरक्षक सुरेश चौरसिया, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद और जमशेदपुर चौरसिया परिवार के नरेश मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। इस मौके पर समाज के विकास पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस महोत्सव में चौरसिया परिवार गम्हरिया के महामंत्री राम विलास प्रसाद, मदन कुमार मोदी, कोषाध्यक्ष अभेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, भवेश कुमार, कृष्णानंद देव, विजयलक्ष्मी मंडल, दिनेश प्रसाद, कुमुद भक्त आदि का सराहनीय योगदान रहा।

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