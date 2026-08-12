Adityapur News: दूसरे जाति में शादी करने से दादी थी नाराज, पोते ने मारकर किया जिंदगी तमाम
Adityapur News: मडीह थाना क्षेत्र के चांडिल स्टेशन बस्ती स्थित शिवपुरी कॉलोनी में वृद्धा की हत्या संपत्ति विवाद के कारण, बल्कि अभद्र भाषा के कारण की गई थी। पुलिस ने इ
Adityapur News: चांडिल। नीमडीह थाना क्षेत्र के चांडिल स्टेशन बस्ती स्थित शिवपुरी कॉलोनी में वृद्धा की हत्या संपत्ति विवाद के कारण नहीं बल्कि अभद्र भाषा के कारण की गई थी। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। वृद्धा सुप्रीति मजूमदार के पेाते ने ही इस घटना को अंजाम दिया थाा। पुलिस ने आरोपी बिक्की गोस्वामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नीमडीह थाना प्रभारी डिल्सन बिरुवा ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद विक्की गोस्वामी अपना पैतृक गांव बहरागोड़ा चला गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर चांडिल के रावतारा से विक्की को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान विक्की गोस्वामी ने अपना जुर्म कबूल किया है।
उसने पुलिस को बताया कि दादी सुप्रीति मजूमदार ने उसे दूसरे जाति की लड़की से शादी करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इससे गुस्से में आकर बाइक के सॉकर से वार कर दादी की हत्या कर दी।
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