Adityapur News: रुदिया में किसानों के बीच बांटे गए 200 पौधा
Adityapur News: चांडिल के रुदिया पंचायत भवन में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 200 से अधिक किसानों को पौधे वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. सुरेश प्रसाद साहू ने किया। किसानों को आम, अमरूद और नींबू के 10-10 पौधे दिए गए, और नियमित देखभाल करने की अपील की गई।
Adityapur News: चांडिल। चांडिल के रुदिया पंचायत भवन में सोमवार को जीआरएसई कोलकाता एवं टीआरसीएससी, जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 200 से अधिक किसानों को पौधे उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सुरेश प्रसाद साहू ने किया। संस्था के सचिव मानस कुमार दास ने नियमित देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर रुदिया पंचायत की मुखिया सुबोधनी माहली, उप मुखिया गुरु सिंह सरदार, धुनाबुरु पंसस भद्रू सिंह सरदार आदि मौजूद थे।कार्यक्रम में दौरान पंचायत के दो सौ किसानों के बीच 10-10 पौधों दो हजार (आम, अमरूद, नींबू ) पौधों का वितरण किया गया।
इस अवसर पर संस्था के जगबंधु महतो, दीनबंधु महतो, आशुतोष महतो, युधिष्ठिर सिंह मुंडा, शुभोजीत आदि मौजूद थे।
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