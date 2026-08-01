Adityapur News: स्व. प्रवीण सिंह की स्मृति में मेगा रक्तदान शिविर आज
Adityapur News: आदित्यपुर। समाजसेवी सह झारखंड इनसाईड न्यूज के निदेशक स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में रविवार कोआदित्यपुर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है
Adityapur News: आदित्यपुर। समाजसेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में रविवार को आदित्यपुर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित छठा वार्षिक रक्तदान शिविर भगवती एक्क्लेव के सामुदायिक भवन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। संस्थान के संरक्षक व पूर्व विधायक अरविन्द कुमार सिंह, उपमहापौर अंकुर सिंह एवं प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान के सदस्यों ने क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिकों और युवाओं से इस शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
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