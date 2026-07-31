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Adityapur News: भाजपा का मशाल जुलूस, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: गम्हरिया में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार के विरुद्ध विशाल मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा नेताओं ने रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की और चेताया कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

Adityapur News: भाजपा का मशाल जुलूस, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

Adityapur News: गम्हरिया।  भारतीय जनता पार्टी गम्हरिया प्रखंड (पूर्वी) एवं आदित्यपुर पश्चिम मंडल के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को झारखंड सरकार की कथित वादाखिलाफी, बेरोजगारी और युवाओं-छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विरोध में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान से शुरू होकर लाल बिल्डिंग चौक तक पहुंचा। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो भाजपा आंदोलन को और तेज करेगी। जुलूस

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में भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्णा प्रधान, आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष अमरेश गोस्वामी, आदित्यपुर पश्चिम मंडल अध्यक्ष किशन प्रधान, महामंत्री मनोरंजन नदी, विवेक कुमार, अनय सिंह, मनोरंजन सिंह, सुनीता मिश्रा, दुलारी झा, छवि गोराई, पिंटू सिंह, शुभम पांडे, दीपेंद्र राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।

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