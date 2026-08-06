Adityapur News: सालडीह में चार सितंबर को होगी जन्माष्टमी पूजा
Adityapur News: आदित्यपुर में चार सितंबर को जन्माष्टमी पूजा का आयोजन होगा। इसके लिए बुधवार को पंडाल निर्माण का भूमि पूजन किया गया। साल भर से चल रही तैयारियों में इस वर्ष भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समान विशाल पंडाल बन रहा है। मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ गया है।
Adityapur News: आदित्यपुर। सालडीह में चार सितंबर को जन्माष्टमी पूजा का आयोजन किया जाएगा। पूजा को लेकर बुधवार को पंडाल निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। पूजा आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंडाल का उद्घाटन तीन सितंबर को किया जाएगा। इस वर्ष आकर्षण का केंद्र भगवान जगन्नाथ के पुरी स्थित मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा विशाल पंडाल होगा। पंडाल का निर्माण पश्चिम बंगाल के कोंटाई से आए कारीगरों द्वारा किया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 7.50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, विद्युत सज्जा पर करीब 1.35 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। आयोजकों के अनुसार, जन्माष्टमी का यह 10 दिवसीय पूजनोत्सव होगा।
इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए मेले का भी आयोजन किया जाएगा। पूजा को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है।
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