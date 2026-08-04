Adityapur News: ईचागढ़ में स्वर्णरेखा नदी में मछली पकड़ रहे किसान पर वज्रपात, मौत

Adityapur News: ईचागढ़ में स्वर्णरेखा नदी में मछली पकड़ रहे किसान पर वज्रपात, मौत
Adityapur News: चांडिल के सरायकेला-खरसावां में मछली पकड़ने के दौरान एक किसान, बुका गोपा, पर वज्रपात गिरने से उसकी मौत हो गई। घटनास्थल, मसैड़ा की स्वर्णरेखा नदी, पर बुका अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक ठनका गिरा। मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है।
Adityapur News: चांडिल। सरायकेला-खरसावां के ईचागढ़ में मछली पकड़ने के दौरान वज्रपात से किसान की मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर एक बजे की मसैड़ा की स्वर्णरेखा नदी की है। मृतक बुका गोपा भी मसैड़ा का ही रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक, बुका गोप अपने अन्य 10 लोगों के साथ गांव के पास स्वर्णरेखा नदी में मछली मार रहा था। मछली मारने के दौरान सभी लोग नदी किनारे पहुंचे। इसी दौरान बुका अपने साथियों से थोड़ी दूर बढ़ा था कि अचानक मेघ गर्जन के साथ उसके ऊपर ठनका गिरा। इस हादसे में उसने ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य लोग थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए।
घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता, सीओ दीपक कुमार, जिला पार्षद ज्योति लाल बेसरा एवं झामुमो नेता अभय यादव मैसड़ा गांव पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। सभी ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। एसडीओ ने बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक को मुआवजा मिलेगा। इधर, पुलिस ने मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद मैसड़ा गांव में मातम पसर गया।
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