Adityapur News: हाथियों ने तीन राशन दुकान तोड़े, धान के बिचड़ा को किया नुकसान

Adityapur News: हाथियों ने तीन राशन दुकान तोड़े, धान के बिचड़ा को किया नुकसान
Adityapur News: चांडिल के नीमडीह प्रखंड के आदरडीह गांव में रात में एक जंगली हाथी ने राशन दुकानों को नष्ट किया और घरों को भी क्षतिग्रस्त किया। ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग ने नुकसान की जांच की और सुरक्षा के उपाय किए। ईचागढ़ में भी हाथियों ने किसानों के धान के बिचड़ा को नुकसान पहुंचाया।
Adityapur News: चांडिल। नीमडीह प्रखंड के आदरडीह गांव में बुधवार मध्यरात्रि को एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया तथा गांव के तीन राशन दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दुकानों के शटर और दरवाजों को तोड़ दिया और दुकानों में रखे खाद्य सामग्री को अपना आहार बनाया। हाथी ने राशन दुकानों में रखी अन्य सामग्रियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावे हाथी ने चिंगड़ाडीह में एक घर के चारदीवारी को नुकसान पहुंचाया। हाथी द्वारा उत्पात मचाए जाने की घटना के बाद ग्रामीण डर के साए में है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग आदरडीह गांव पहुंचे तथा नुकसान का आकलन किया। वन विभाग ने ग्रामीणों के बीच पटाखा का वितरण किया। इधर, ईचागढ़ प्रखंड के रघुनाथपुर में दर्जन भर जंगली हाथियों के झुंड ने रघुनाथपुर में आधा दर्जन किसानों के खेत में लगे धान के बिचड़ा को नुकसान पहुंचाया। धान के बिचड़ा के नुकसान पहुंचाने से किसान काफी चिंतित है।
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