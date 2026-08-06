Adityapur News: जियाडा पीसीसी की बैठक में नौ प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, एक रद्द

Adityapur News: आदित्यपुर में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी की बैठक में 11 मामलों पर सुनवाई हुई। इसमें 9 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, 1 को रद्द कर दिया गया और 1 मामले की सुनवाई अगली बैठक तक के लिए टाल दी गई।

Adityapur News: आदित्यपुर, संवाददाता। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी (पीसीसी) की बैठक में कुल 11 मामलों पर सुनवाई हुई। बैठक में नौ प्रोजेक्ट को हरी झंडी प्रदान की गई, जबकि एक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। वहीं, एक मामले की सुनवाई अगली प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी की बैठक तक के लिए टाल दी गई।

बैठक के विषय पीसीसी की बैठक में मुख्य रूप से चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, लीज होल्ड राइट ट्रांसफर समेत अन्य औद्योगिक मामलों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने की। उन्होंने बताया कि पीसीसी के समक्ष कुल 11 मामले रखे गए थे। इनमें से नौ मामलों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एक मामले को नियमों एवं आवश्यक पहलुओं की समीक्षा के बाद रद्द किया गया, जबकि एक अन्य मामले में आवश्यक सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण उसे अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। पीसीसी की बैठक में मुख्य रूप से चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, लीज होल्ड राइट ट्रांसफर समेत अन्य औद्योगिक मामलों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने की। उन्होंने बताया कि पीसीसी के समक्ष कुल 11 मामले रखे गए थे। इनमें से नौ मामलों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एक मामले को नियमों एवं आवश्यक पहलुओं की समीक्षा के बाद रद्द किया गया, जबकि एक अन्य मामले में आवश्यक सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण उसे अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक के दौरान औद्योगिक इकाइयों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों की बारीकी से समीक्षा की गई। इसमें चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, लीज होल्ड राइट ट्रांसफर सहित अन्य मामलों पर संबंधित पक्षों से जानकारी ली गई। समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित प्रोजेक्टों से संबंधित दस्तावेज, नियमों के अनुपालन और अन्य आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की। जांच और विचार-विमर्श के बाद अधिकांश मामलों को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि पीसीसी का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों से जुड़े मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करना है, ताकि उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी न हो और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सके।

प्रतिनिधियों की भागीदारी एसिया समेत विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि रहे मौजूद : बैठक में जियाडा के उपनिदेशक दिनेश रंजन, एडीसी जयवर्धन कुमार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चैंबर ऑफ कॉमर्स, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद तथा आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एसिया) के प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े पहलुओं पर सुझाव और आवश्यक जानकारी दी। बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित प्रोजेक्टों को आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। एसिया समेत विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि रहे मौजूद : बैठक में जियाडा के उपनिदेशक दिनेश रंजन, एडीसी जयवर्धन कुमार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चैंबर ऑफ कॉमर्स, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद तथा आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एसिया) के प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े पहलुओं पर सुझाव और आवश्यक जानकारी दी। बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित प्रोजेक्टों को आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।