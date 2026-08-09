Adityapur News: जियाडा रेग्यूलेशन: उद्यमियों के सुझाव पर पांच घंटे तक मैराथन मंथन

Adityapur News: आदित्यपुर में जियाडा की नई रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर उद्यमियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें लीज अवधि बढ़ाने, डीओपी की जगह ईओपी लाने और मालिकाना हक के नियमों पर चर्चा की गई। उद्यमियों ने इन मुद्दों को सरल बनाकर उद्योगों को स्थायित्व और सरलता प्रदान करने की मांग की।

Adityapur News: आदित्यपुर। जियाडा की नई रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर शनिवार को जियाडा सभागार में उद्यमी संगठनों के साथ हुई पांच घंटे की मैराथन बैठक में करीब 41 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में उद्यमियों ने खास तौर पर लीज अवधि बढ़ाने, डीओपी, कंपनी के मालिकाना हक में बदलाव, नक्शा स्वीकृति समेत कई प्रावधानों को सरल बनाने की मांग रखी। जियाडा अधिकारियों ने उद्यमियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और कई मुद्दों पर आगे अध्ययन कर निर्णय लेने पर सहमति जताई। बैठक में लीज की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 90 वर्ष करने की मांग प्रमुखता से उठी। उद्यमियों का कहना था कि लंबी अवधि की लीज होने से उद्योगों को स्थायित्व मिलेगा और नए निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इस प्रस्ताव पर जियाडा की ओर से विभाग को भेजने की बात कही गई。

डीओपी की जगह ईओपी का सुझाव बैठक में डीओपी को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। उद्यमियों ने कहा कि उत्पादन कि तारीख निर्धारित करने के बजाय ईओपी इंटिएशन ऑफ प्रोडक्शन यानी वास्तविक रूप से उत्पादन शुरू होने की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए। उद्यमियों के अनुसार उद्योग स्थापित करने के बाद उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया में कई व्यावहारिक और प्रशासनिक बाधाएं आती हैं। ऐसे में उत्पादन की वास्तविक शुरुआत को आधार बनाए जाने से उद्योगों को राहत मिलेगी।

मालिकाना हक पर आयकर के नियमों के आधार पर होगा अध्ययन कंपनियों के मालिकाना हक से संबंधित प्रावधानों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। उद्यमियों ने इसमें स्पष्टता और व्यावहारिकता लाने की मांग की। इस पर कंपनी के मालिकाना हक का निर्धारण आयकर के नियमों के आधार पर किए जाने के प्रस्ताव पर अध्ययन करने की बात कही गई। उद्यमियों का कहना था कि इससे स्वामित्व संबंधी मामलों में अनावश्यक जटिलता कम हो सकती है।

नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल इंडस्ट्री लगाने के लिए नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को लेकर भी उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखीं। बैठक में कहा गया कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा नक्शा पास किए जाने के बाद दोबारा स्वीकृति की प्रक्रिया से उद्यमियों को परेशानी होती है। इसे सरल और एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में जियाडा के निदेशक वरुण रंजन, क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन, उपनिदेशक दिनेश रंजन समेत ड्राफ्ट तैयार करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे। उद्यमी संगठनों की ओर से एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, इसरो अध्यक्ष रुपेश कतरियार, अशोक गुप्ता, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानव केडिया समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।