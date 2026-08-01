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Adityapur News: नई उद्योग नीति में सुधार को लेकर इसरो ने बनाया ड्राफ्ट, सरकार को सौंपेगा संगठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर के स्थानीय होटल में इसरो की मासिक कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष रूपेश कतरियार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की नई उद्योग नीति पर चर्चा की गई और उद्योगों में घटित दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई। साथ ही, जेबीवीएनएल की पावर कट की समस्या पर भी चर्चा हुई।

Adityapur News: नई उद्योग नीति में सुधार को लेकर इसरो ने बनाया ड्राफ्ट, सरकार को सौंपेगा संगठन

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर के स्थानीय होटल में शुक्रवार की शाम इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स आर्गेनाइजेशन (इसरो) की मासिक कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष रूपेश कतरियार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इस दौरान प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति (रेग्यूलेशन-2026) पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नई उद्योग नीति रेग्यूलेशन-2026 के लिए उद्योग विभाग को ड्राफ्ट में संभावित सुधार की सलाह दी गई। बैठक में बताया गया कि सरकार ने सुझाव देने की तिथि 3 अगस्त तक बढ़ा दी है, इसलिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में हाल के दिनों में उद्योगों में घटित दुर्घटनाओं में सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई साथ ही उसे उचित मंच पर उठाकर रोक लगाने या इसके उचित समाधान की पहल का प्रस्ताव पारित किया।

बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु

बैठक में अध्यक्ष रूपेश कतरियार ने इसरो के लिए ऑफिस और लैब की उपलब्धता को भी समय की मांग बताया। बताया कि वर्तमान में इसरो के कुल 370 सदस्य हैं तथा दिसंबर तक 600 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसरो मासिक कार्यकारिणी की बैठक में जेबीवीएनएल की पावर कट की समस्या पर मंथन किया गया। महासचिव संदीप कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में जेबीवीएनएल की पावर कट की समस्या चिंतनीय है। इसको लेकर जेबीवीएनएल के अभियंताओं से बात हुई है। अभियंताओं ने अंडर ग्राउंड केबलिंग का काम कुछ दिनों में पूरा होने का भरोसा दिलाया है। बरसात में उद्योगों में नाला का पानी प्रवेश करने की समस्या से जियाडा को अवगत कराया गया है। इस पर निविदा की बात कही गई है। बैठक के अंत में संस्थापक सदस्य सरोजकांत झा के पिता भैरवकांत झा के आकस्मिक निधन पर एक मिनट का मौन रख कर शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संरक्षक शम्भू जायसवाल, उपाध्यक्ष समीर सिंह, विकास गर्ग, अशोक सत्पथी, मनोज कुमार, सचिव सौरव चौधरी, विनय सिंह, राजीव शुक्ला, इंद्रजीत सोखी, कोषाध्यक्ष उत्तम चौधरी सहित नीरज कुमार मिश्रा, तरुण कुमार, बृजेश सिंह, असीम कंडुलना, गौतम महापात्रा, शंभूदयाल मोदी, पंकज कुमार, राकेश कुमार, अरुण कुमार, अवनीत मूतरेजा, मुकेश शर्मा, राजेंद्र मोदी, ऋतुराज घोष, सौरभ दास, राजेश बंसल आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन राजेन्द्र मोदी ने किया।

सामान्य प्रश्न

इसरो की मासिक बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?
इसरो की मासिक बैठक में नई उद्योग नीति, उद्योगों में घटित दुर्घटनाओं, और जेबीवीएनएल की पावर कट की समस्या पर चर्चा की गई।
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