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Adityapur News: जांच के नाम पर पुलिस प्रशासन कर रही है गुमराह: जिला पार्षद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। बालू भंडारण मुद्दे पर पुलिस प्रशासन की दोहरी नीति के कारण क्षेत्र का

Adityapur News: जांच के नाम पर पुलिस प्रशासन कर रही है गुमराह: जिला पार्षद

Adityapur News: बालू भंडारण मुद्दे पर पुलिस प्रशासन की दोहरी नीति के कारण क्षेत्र का माहौल अशांत हो गया है। यह बातें ईचागढ़ के जिला पार्षद ज्योति लाल मांझी ने चौका में आयोजित प्रेसवार्ता में कहीं। कहा कि पुलिस प्रशासन वैध बालू भंडारण के लाइसेंसी को जांच के नाम पर परेशान करती है तथा अवैद्य बालू भंडारण के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है। आरोप लगाया कि चौका थाना प्रभारी विभागीय पदाधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में बदलाव नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 5 वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिस कारण खनिज के खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने के पहले प्रशासन को ग्राम सभा की अनुमति लेना आवश्यक है।

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प्रेस वार्ता में करमू मार्डी भी मौजूद थे।

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