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Adityapur News: आदित्यपुर में औषधीय पौधों का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: गम्हरिया, आदित्यपुर में जड़ी-बूटी दिवस पर औषधीय पौधों का वितरण किया गया और उनके गुणों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने जड़ी-बूटियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण में योगदान की बात की। लोगों से जड़ी-बूटियां लगाने का आह्वान किया गया और उपस्थित लोगों ने पौधों के महत्व को अपनाने का संकल्प लिया।

Adityapur News: आदित्यपुर में औषधीय पौधों का वितरण

Adityapur News: गम्हरिया। गायत्री मंदिर, आदित्यपुर में जड़ी-बूटी दिवस के अवसर पर लोगों के बीच विभिन्न औषधीय पौधों का वितरण किया गया तथा उनके औषधीय गुणों और दैनिक जीवन में उपयोगिता की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जड़ी-बूटियां स्वास्थ्य संरक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोगों से घरों में औषधीय पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया गया। उपस्थित लोगों ने जड़ी-बूटियों के महत्व को अपनाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में माधुरी सिंह, वीणा वर्णवाल, निशि वर्णवाल, रीता झा, रीना दीदी, ममता दीदी, भारती झा और कविता झा ने सक्रिय भूमिका निभाई।

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