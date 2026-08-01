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Adityapur News: जायदा में कल महागंगा आरती, मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस की रहेगी तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल के प्राचीन शिव मंदिर में 2 अगस्त को महागंगा भव्य आरती आयोजित की जाएगी। सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। गोताखोर और वालेंटियर भी उपस्थित रहेंगे। वाराणसी से आए आचार्य इस आरती का संचालन करेंगे, जो स्थानीय लोगों में उत्साह पैदा कर रहा है।

Adityapur News: जायदा में कल महागंगा आरती, मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस की रहेगी तैनाती

Adityapur News: चांडिल। चांडिल के जायदा प्राचीन शिव मंदिर में श्याम सेवा समिति की ओर से 2 अगस्त को आयोजित होने वाले महागंगा भव्य आरती में विधि व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही, महागंगा आरती के दौरान स्थानीय गोताखोर की भी मौजूदगी रहेगी। समिति के अध्यक्ष संदीप सुल्तानिया ने बताया कि महागंगा आरती के दौरान समिति के वालेंटियर भी तैनात रहेंगे। वाराणसी से आये पांच आचार्यों के द्वारा महागंगा आरती किया जायेगा। जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। चांडिल में वाराणसी के तर्ज पर महागंगा आरती होने से लोगों में काफी उत्सुकता है।

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