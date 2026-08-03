Adityapur News: जायदा: महागंगा आरती में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
Adityapur News: चांडिल में प्राचीन शिव मंदिर के स्वर्णरेखा नदी घाट पर महागंगा आरती का आयोजन हुआ। इसमें भक्तिमय वातावरण बना और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं को एक किलोमीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुँचना पड़ा। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की थी।
Adityapur News: चांडिल। जायदा प्राचीन शिव मंदिर के स्वर्णरेखा नदी घाट रविवार को दीपों, शंखनाद, वैदिक मंत्रों और घंटों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्री श्याम सेवा समिति की ओर वाराणसी की तर्ज पर महागंगा आरती के दौरान आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वाराणसी से आए आचार्यों ने महागंगा आरती की। चांडिल में पहली बार महागंगा आरती के आयोजन होने से लोगों में काफी उत्सुकता रही। सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ शिव प्रकाश कुमार, चांडिल थाना प्रभारी संतन तिवारी, चौका थाना प्रभारी गौरव कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। एक किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु पहुंचे जायदा मंदिर:
सुरक्षा व्यवस्था
सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने एनएच-33 स्थित जायदा प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग की थी। यही कारण है कि श्रद्धालु एक किलोमीटर पैदल चलकर जायदा प्राचीन शिव मंदिर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। समिति ने नदियों को स्वच्छ और जीवंत रखने की लोगों से अपील की।
उपस्थित व्यक्ति
थे मौजूद: महंत श्री केशवानंद सरस्वती, श्री श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सुलतानिया, सुधीर अग्रवाल, पंकज पंसारी और नीरू जालान, नवीन पंसारी, बॉबी जालान, राजेश पंसारी, प्रकाश पंसारी, विवेक सुलतानिया, आयुष पंसारी, बिमल जालान, मनोज पंसारी, बबलू जालान, पंकज जालान, रौनक पंसारी, निखिल जालान समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
प्रश्नोत्तर
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