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Adityapur News: डंपिंग यार्ड नहीं मिलने से आदित्यपुर में कचरा उठाव ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर नगर निगम में कचरा निष्पादन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सफाई व्यवस्था बड़ी समस्या बन गई है। शहर से निकलने वाले कचरे को पहले कुलुपटांगा स्

Adityapur News: डंपिंग यार्ड नहीं मिलने से आदित्यपुर में कचरा उठाव ठप

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम में कचरा निष्पादन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सफाई व्यवस्था बड़ी समस्या बन गई है। शहर से निकलने वाले कचरे को पहले कुलुपटांगा स्थित खरकई नदी किनारे निजी जमीन में डंप किया जा रहा था, लेकिन जमीन मालिक की आपत्ति के बाद वहां कचरा डालने का काम प्रभावित हो गया है। नगर निगम के सिटी मैनेजर और मेयर संजय सरदार नए डंपिंग यार्ड के लिए जगह की तलाश में जुटे हैं। हालांकि नगर निगम के 35 वार्डों में से किसी भी वार्ड से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की पहल नहीं हुई है। नगर निगम सूत्रों के अनुसार, कचरा निष्पादन की स्थायी व्यवस्था के लिए काशीडीह में बनाए जा रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य भी फिलहाल बंद पड़ा है।

बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार को सफाई कार्य की जिम्मेदार कंपनी क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण काम रुका हुआ है। ऐसे में डंपिंग यार्ड की कमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम बंद होने से आदित्यपुर की सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा गया है।

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