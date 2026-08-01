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Adityapur News: ग्लोरिया इंडस्ट्रीज हादसे में कंपनी प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज, मृतक के भाई के बयान पर हुई कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर में ग्लोरिया इंडस्ट्रीज में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक मजदूर के भाई की शिकायत पर प्रबंधन की लापरवाही को कारण बताया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, जिसमें सुरक्षा मानकों और कंपनी की ज़िम्मेदारी की पड़ताल शामिल है।

Adityapur News: ग्लोरिया इंडस्ट्रीज हादसे में कंपनी प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज, मृतक के भाई के बयान पर हुई कार्रवाई

Adityapur News: आदित्यपुर। औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय चरण स्थित ग्लोरिया इंडस्ट्रीज में हुए भीषण हादसे के मामले में आदित्यपुर थाना में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, हादसे में मृतक मजदूर के भाई वंशी पात्रो ने कंपनी प्रबंधन की लापरवाही को घटना का कारण बताते हुए आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर कंपनी के मालिक एवं प्रबंधन टीम को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 289, 124, 125 एवं 105 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है。

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पुलिस की जांच

आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के दौरान हादसे के कारणों, सुरक्षा मानकों के पालन तथा कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी की भी पड़ताल की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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घटनाक्रम का महत्व

गौरतलब है कि ग्लोरिया इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हुए थे। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्लोरिया इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में किसकी मौत हुई?
ग्लोरिया इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हुई थी।
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