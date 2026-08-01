Adityapur News: अधिवक्ता ने फर्जी मुहर इस्तेमाल की एसडीओ से की शिकायत
Adityapur News: चांडिल में अधिवक्ता अशोक कुमार झा ने एसडीओ और थाना प्रभारी को शिकायत की है कि किसी ने उनकी नोटरी पब्लिक की जाली मोहर बनाकर फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। उन्होंने प्रशासन को असली मोहर का नमूना और जाली दस्तावेज की प्रति सौंपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। अधिवक्ता सह नोटरी पब्लिक (लोक सेवक) अशोक कुमार झा ने एसडीओ और चांडिल थाना प्रभारी से उनके नोटरी पब्लिक का जाली मुहर बनाकर फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत की है। अधिवक्ता ने पूरे मामले की जांच कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपनी असली नोटरी मोहर का नमूना और कथित फर्जी दस्तावेज की प्रति भी प्रशासन को उपलब्ध कराई है। थाना प्रभारी संतन तिवारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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