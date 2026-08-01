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Adityapur News: ग्लोरिया इंजीनियरिंग हादसा : पांच कामगार अस्पताल से डिस्चार्ज, दो का टीएमएच में इलाज जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर के ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में बेकिंग ओवन में विस्फोट के कारण सात कामगार घायल हुए हैं। इनमें से पांच को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि दो का इलाज अभी भी चल रहा है। एक कामगार की इलाज के दौरान मौत हो गई है।

Adityapur News: ग्लोरिया इंजीनियरिंग हादसा : पांच कामगार अस्पताल से डिस्चार्ज, दो का टीएमएच में इलाज जारी

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज-दो स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में गुरुवार को बेकिंग ओवन में हुए विस्फोट में घायल सात कामगारों में से पांच को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं दो कामगारों का इलाज अभी भी टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) में चल रहा है। कंपनी के प्लांट हेड विवेक मिश्रा ने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि दोनों घायलों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। गौरतलब है कि इस हादसे में कुल आठ कामगार घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल एक कामगार की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई थी।

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