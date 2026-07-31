Adityapur News: आदित्यपुर की फैक्ट्री में बेकिंग ओवन फटा, 1 मजदूर की मौत, सात घायल

Adityapur News: जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज दो स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में गुरुवार दोपहर बेकिंग ओवन फटने से ब्लास्ट हो गया। इस हादसे म

Adityapur News: आदित्यपुर (जमशेदपुर)। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज दो स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में गुरुवार दोपहर बेकिंग ओवन ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि सात मजदूर घायल हो गए। घायलों में पांच को टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में भर्ती कराया गया था। वहीं, तीन अन्य घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक मुरली पात्रो (30) गम्हरिया के बासुरदा का रहने वाला था। वह कंपनी में ऑपरेटर था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के साथ घटना के बारे में जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 12.30 बजे टाटा मोटर्स की एंसीलरी कंपनी ग्लोरिया इंजीनियरिंग में पाउडर कोटिंग प्रक्रिया के दौरान गैस का दबाव अचानक बढ़ने से ओवन का ऊपरी हिस्सा (ढक्कन) टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। इस कंपनी का स्वामित्व पुणे के उद्योगपति राजकुमार के पास होने की बात कही जा रही है। घटना के समय फैक्ट्री में पाउडर कोटिंग का कार्य चल रहा था। इस प्रक्रिया में तैयार पुर्जों को बेकिंग ओवन में निर्धारित तापमान पर पकाया जाता है। आशंका है कि गैस का दबाव अधिक होने से ओवन में विस्फोट जैसी स्थिति बनी और उसका भारी धातु का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया.

हादसे में ये हैं घायल घटना में काम कर रहे आठ मजदूर घायल हो गए। इनमें से पांच को टीएमएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मुरली पात्रो की मौत हो गई, जबकि अनिल यादव (27 वर्ष), सूरज हांसदा (19 वर्ष), सोनामनी दास (41 वर्ष) और विजय (31 वर्ष) का वहां इलाज चल रहा है। वहीं, शैलेन्द्र महतो (36 वर्ष), प्रकाश बोदरा (22 वर्ष) और अंकित (24 वर्ष) का स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, इन तीनों को सिर में हल्की चोटें आई हैं और दो से चार टांके लगाए गए हैं। उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस और प्रबंधन की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन से हादसे से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इधर, हादसे के कई घंटे बाद भी ग्लोरिया इंजीनियरिंग प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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दुर्घटना के तत्काल बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक कामगार की मौत हुई है, जबकि सात अन्य घायल हैं.

- अंजनी कुमार, थाना प्रभारी, आदित्यपुर

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प्र management ने दुर्घटना की जानकारी दी है। फर्नेस के ब्लास्ट होने की वजह दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हुई है जबकि तीन मजदूर घायल हैं। दुर्घटना की जांच शुरु कर दी गयी है। शुक्रवार को दुर्घटना स्थल पर जाकर इसकी जांच की जाएगी। दुर्घटना के लिए दोषी पाये जाने पर प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

- मनीष कुमार सिन्हा, मुख्य कारखाना निरीक्षक