Adityapur News: नीमडीह : गौरांग दास बने एसएमसी के नए अध्यक्ष
Adityapur News: चांडिल के नीमडीह स्थित राजकीयकृत 2 उच्च विद्यालय में एसएमसी का चुनाव हुआ। गौरांग दास अध्यक्ष और भारती मछुआ उपाध्यक्ष चुने गए। प्रधानाध्यापक ने सभी को विद्यालय के विकास, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षा में प्रगति के लिए योगदान देने का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी इस मौके पर मौजूद थे।
Adityapur News: चांडिल। नीमडीह के रघुनाथपुर स्थित राजकीयकृत 2 उच्च विद्यालय में शनिवार को पुनर्गठित विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का चुनाव हुआ। गौरांग दास को अध्यक्ष एवं भारती मछुआ को उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। पूर्व एसएमसी के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक ने समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के विकास में, छात्रों की उपस्थिति एवं शिक्षा में प्रगति के सभी का योगदान का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष शीतांशु कुमार एवं जयनंदन ठाकुर, नितिन कुमार सिन्हा, सुबोध कुमार आदि मौजूद थे।
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