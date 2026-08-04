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Adityapur News: 30 लाख की लागत से बनेगी 70 फीट ऊंची पुरानी हवेली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर में प्रवीण सिंह सेवा संस्थान द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल का भूमि पूजन किया गया। इस बार 'पुरानी/काल्पनिक हवेली' की थीम पर पंडाल का निर्माण होगा। मां काली समेत विभिन्न देवी-देवताओं की आकर्षक कलाकृतियां होंगी। पंडाल का निर्माण 25 से 30 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे।

Adityapur News: 30 लाख की लागत से बनेगी 70 फीट ऊंची पुरानी हवेली

Adityapur News: आदित्यपुर। एम टाइप दुर्गा पूजा मैदान परिसर में सोमवार को प्रवीण सिंह सेवा संस्थान के तत्वावधान में दुर्गा पूजा पंडाल का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के उपरांत संस्थान के संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए 'पुरानी/काल्पनिक हवेली' की थीम पर आधारित पंडाल का निर्माण किया जाएगा। इसका बाहरी और आंतरिक स्वरूप हल्के काले (लाइट ब्लैक) रंग व मंदिर शैली के सम्मिश्रण में नजर आएगा। पंडाल के भीतर और बाहरी दीवारों पर मां काली समेत विभिन्न देवी-देवताओं की आकर्षक कलाकृतियां व मूर्तियां उकेरी जाएंगी। इसके लिए कोलकाता के प्रसिद्ध मूर्तिकारों और प्रकाश सज्जा (लाइटिंग) कलाकारों की सेवाएं ली जा रही हैं।

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पूर्व विधायक ने कहा कि पूजा-अर्चना के साथ-साथ इस मंच से सामाजिक संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। पंडाल परिसर में स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वॉल राइटिंग और मॉडल्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मां पार्वती डेकोरेटर्स के संचालक अशोक कुमार डे (पूर्व मेदनीपुर) ने बताया कि लगभग 60 से 70 फीट ऊंचे इस पंडाल के निर्माण में 25 से 30 लाख रुपये की लागत आएगी। वर्तमान में 40 कारीगर दिन-रात काम में लगे हुए हैं और महालया तक निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न कर लिया जाएगा। इस अवसर पर शशि शेखर, भगवान सिंह, जवाहर लाल सिंह, उमेश सिंह, संजय सिंह, इन्द्रजीत पांडेय, धनंजय कुमार, सुनील गुप्ता, अनुराग सिंह, जगदीश नारायण चौबे आदि उपस्थित रहे।

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