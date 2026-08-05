Adityapur News: अनियमितता की शिकायत पर जिला पार्षद ने निर्माण कार्य को कराया बंद
Adityapur News: ईचागढ़ के गौरांगकोचा में एक करोड़ 19 लाख की लागत से बन रहे बस स्टैंड के निर्माण कार्य को जिला पार्षद ज्योतिलाल मांझी ने अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर रोका है। निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत के बाद संवेदक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कार्य जांच के समय तक बंद रहेगा।
Adityapur News: चांडिल, संवाददाता। ईचागढ़ प्रखंड के गौरांगकोचा में जिला परिषद निधि से एक करोड़ 19 लाख की लागत से बन रहे बस स्टैंड( चारदीवारी, प्रवेश द्वार, पार्किंग एवं सड़क) के निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत के बाद जिला पार्षद ज्योतिलाल मांझी ने निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पार्षद कार्यस्थल पहुंचे तथा शिकायत को सही पाया। बताया कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने तथा घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने की शिकायत पर संवेदक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वे डीसी, डीडीसी, जिला परिषद अध्यक्ष से लिखित शिकायत करेंगे। जांच होने तक निर्माण कार्य बंद रहेगा।
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