Adityapur News: शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण से ही आदिवासी समाज का विकास : केपी
Adityapur News: विद्या भारती हाई स्कूल में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो के वरिष्ठ नेता सह शिक्षाविद प्र
Adityapur News: गम्हरिया। विद्या भारती हाई स्कूल में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो के वरिष्ठ नेता सह शिक्षाविद प्रो. केपी सोरेन ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण से ही आदिवासी समाज का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। शिक्षा के साथ अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान को भी संरक्षित रखना होगा। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सुकलाल महतो ने कहा कि आदिवासी समाज की जीवन-पद्धति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। कार्यक्रम की शुरुआत महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, सिधु-कान्हू और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुई।
इसके बाद बच्चों ने आदिवासी नृत्य, फैन्सी ड्रेस और भाषण की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में करीब 650 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें आदिवासी समुदाय के 400 बच्चे थे। विद्यालय के सचिव हिमांशु सरकार ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित कराना है। मंच संचालन शिक्षिका रानी किस्कु ने किया। मौके पर निदेशक सुधांशु सरकार, प्रधानाचार्य कुणाल कुमार, को-ऑर्डिनेटर राधा पाल समेत शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद थे।
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