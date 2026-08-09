Adityapur News: शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण से ही आदिवासी समाज का विकास : केपी

Adityapur News: गम्हरिया। विद्या भारती हाई स्कूल में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो के वरिष्ठ नेता सह शिक्षाविद प्रो. केपी सोरेन ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण से ही आदिवासी समाज का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। शिक्षा के साथ अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान को भी संरक्षित रखना होगा। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सुकलाल महतो ने कहा कि आदिवासी समाज की जीवन-पद्धति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। कार्यक्रम की शुरुआत महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, सिधु-कान्हू और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुई।