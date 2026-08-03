Adityapur News: शिवनगर के विश्वकर्मा कॉलोनी मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग

Adityapur News: गम्हरिया। छोटा गम्हरिया पंचायत के शिवनगर इलाके में सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से लोगों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजद के पूर्व जिला प्रवक्ता मुकेश झा ने बरसात के मौसम को देखते हुए शिवनगर से विश्वकर्मा कॉलोनी होते हुए शहीद निर्मल महतो पथ तक स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग प्रशासन से की है। उन्होंने बताया कि यह मार्ग गम्हरिया मुख्य बाजार से जुड़ा होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में कामगार रात के समय इसी रास्ते से आते-जाते हैं। वहीं कोचिंग सेंटर से लौटने वाले छात्र-छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्गों को अंधेरे में आवागमन के दौरान परेशानी और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।