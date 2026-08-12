Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: एआइडीएसओ ने कॉलेज में बैंक काउंटर खोलने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को सिंहभूम कॉलेज में बैंक काउंटर की सुविधा की मांग की। प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। सेमेस्टर-7 का नामांकन जारी है, लेकिन छात्रों को 4 किलोमीटर दूर नीमडीह बैंक जाकर फीस जमा करनी पड़ रही है। इसलिए, कॉलेज में बैंक काउंटर शीघ्र खोलने की आवश्यकता है।

Adityapur News: एआइडीएसओ ने कॉलेज में बैंक काउंटर खोलने की मांग

Adityapur News: चांडिल। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को सिंहभूम कॉलेज परिसर में बैंक काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज कमेटी के कोषाध्यक्ष समीर कुमार महतो ने बताया कि वर्तमान में सेमेस्टर-7 का नामांकन चल रहा है। कॉलेज परिसर में बैंक काउंटर की सुविधा नहीं है। छात्रों को 4 किलोमीटर दूर नीमडीह स्थित बैंक शाखा में जाकर फीस जमा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में कॉलेज परिसर में बैंक काउंटर खोलना जरूरी है। मौके पर समीर कुमार महती, राजा प्रमाणिक, सत्यजीत प्रमाणिक, अफशा परवीन, सुनीता महतो, दीपाली महतो समेत अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Adityapur News Adityapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।