Adityapur News: एआइडीएसओ ने कॉलेज में बैंक काउंटर खोलने की मांग
Adityapur News: ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को सिंहभूम कॉलेज में बैंक काउंटर की सुविधा की मांग की। प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। सेमेस्टर-7 का नामांकन जारी है, लेकिन छात्रों को 4 किलोमीटर दूर नीमडीह बैंक जाकर फीस जमा करनी पड़ रही है। इसलिए, कॉलेज में बैंक काउंटर शीघ्र खोलने की आवश्यकता है।
Adityapur News: चांडिल। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को सिंहभूम कॉलेज परिसर में बैंक काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज कमेटी के कोषाध्यक्ष समीर कुमार महतो ने बताया कि वर्तमान में सेमेस्टर-7 का नामांकन चल रहा है। कॉलेज परिसर में बैंक काउंटर की सुविधा नहीं है। छात्रों को 4 किलोमीटर दूर नीमडीह स्थित बैंक शाखा में जाकर फीस जमा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में कॉलेज परिसर में बैंक काउंटर खोलना जरूरी है। मौके पर समीर कुमार महती, राजा प्रमाणिक, सत्यजीत प्रमाणिक, अफशा परवीन, सुनीता महतो, दीपाली महतो समेत अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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