Adityapur News: झिमड़ी में आंगनबाड़ी सेविका चयन फिर से टला
Adityapur News: चांडिल के नीमडीह प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया में निरंतर देरी हो रही है। झिमड़ी पंचायत में सोमवार को चयन के लिए आमसभा आयोजित की गई थी, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इससे पहले भी चयन के लिए दो बार तिथियाँ निर्धारित की गई थीं, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रगति नहीं हुई।
Adityapur News: चांडिल। नीमडीह प्रखंड से आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी का मामला सामने आया है। झिमड़ी पंचायत में सोमवार को सेविका चयन के लिए आमसभा की तिथि निर्धारित थी, लेकिन निर्धारित समय पर सीडीपीओ नहीं पहुंचीं और न ही कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी। अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण चयन प्रक्रिया एक बार फिर पूरी नहीं हो सकी। स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इससे पहले भी दो बार चयन के लिए तिथि और समय तय किया गया था, लेकिन दोनों अवसरों पर भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे प्रक्रिया अधूरी रह गई।
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