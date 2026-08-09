Adityapur News: प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं को दूर करें अधिकारी : डीसी

Adityapur News: गम्हरिया। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने 8 एवं 9 अगस्त को मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविरों की जानकारी दी। नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा की और कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्देश दिया।

Adityapur News: गम्हरिया। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि एसआईआर के तहत 8 एवं 9 अगस्त को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर विशेष शिविर का लाभ उठाने एवं अपने परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि कर लेने की अपील की है।

विशेष शिविरों का आयोजन शनिवार को गम्हरिया प्रखंड कार्यालय का दौरे के क्रम में डीसी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास कार्यों, जनसुविधाओं और बरसात के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और आम लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का निर्देश दिया।

स्थानीय समस्याओं पर चर्चा डीसी ने आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त एजाज अनवर से पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और बारिश के दौरान जल निकासी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बरसात में जलजमाव वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर नालियों की नियमित सफाई कराने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार से भी प्रखंड एवं अंचल क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों और जनसमस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। डीसी ने राजस्व संबंधी मामलों के निष्पादन में तेजी लाने और लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

नगर निगम और प्रखंड क्षेत्र की समस्याएं आदित्यपुर नगर निगम एवं प्रखंड क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने को कहा गया है। नीतीश कुमार सिंह,