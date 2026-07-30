Adityapur News: ग्लोरिया इंजीनियरिंग में सिलेंडर ब्लास्ट का पहला शिकार, झुलसे मजदूर मुरली पात्रो की टीएमएच में मौत
Adityapur News: आदित्यपुर में ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हो गई। मुरली पात्रो गंभीर रूप से झुलस गया और टीएमएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। छह अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे का कारण तकनीकी खराबी, गैस रिसाव या सुरक्षा मानकों में चूक हो सकता है।
Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में गुरुवार को हुए भीषण सिलेंडर ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से झुलसे ऑपरेटर मुरली पात्रो (30) ने टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह गम्हरिया थाना क्षेत्र के बासुरदा गांव के निवासी थे।
घायलों का इलाज
हादसे में घायल सूरज हांसदा, सोनमुनी दास और अनिल यादव का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जबकि शैलेंद्र महतो, अंकित कुमार और प्रकाश बोदरा का उपचार संजीवनी नर्सिंग होम में जारी है। सभी घायलों की स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी रखी जा रही है।
जांच की प्रक्रिया
प्रारंभिक जांच में सिलेंडर विस्फोट को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि तकनीकी खराबी, गैस रिसाव या सुरक्षा मानकों में चूक की जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कंपनी में औद्योगिक सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं।
प्रबंधन की चुप्पी
घटना के कई घंटे बाद भी ग्लोरिया इंजीनियरिंग प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। पुलिस ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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