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Adityapur News: श्रीराम इंग्लिश हाईस्कूल में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर के श्रीराम इंग्लिश उच्च विद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह आयोजित किया गया। उपमहापौर अंकुर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आयोजन में आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अभिभावकों को सम्मानित किया गया और विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी गईं।

Adityapur News: श्रीराम इंग्लिश हाईस्कूल में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

Adityapur News: आदित्यपुर। श्रीराम इंग्लिश उच्च विद्यालय आदित्यपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम के उपमहापौर अंकुर सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, प्राचार्य और शिक्षकों ने भगवान बिरसा मुंडा एवं सिद्धू-कान्हू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विद्यार्थियों ने आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विद्यालय के आदिवासी समूह से आने वाले अभिभावकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अंकुर सिंह ने विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। शिक्षक सरिता वीणा एक्का एवं विनिता कुमारी सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने सभी को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दीं। विद्यालय को-ऑर्डिनेटर नीतू कुमारी सहित पूजा साहू, तृप्ति कुमारी, वंदना सिंह, सुषमा शर्मा, सुनीता वर्मा, संध्या विश्वकर्मा,एसपी सिंह, सिकंदर अहमद, सुदर्शन प्रसाद, रेणु कुमारी और शिवानी कुमारी समेत अन्य शिक्षकों का योगदान रहा।

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