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Adityapur News: महिलाओं ने राखी मेला में दिखाई अपनी हुनर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल डैम रोड स्थित मुनका भवन में मारवाड़ी महिला मंच और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा दो दिवसीय राखी मेला का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन की राखियां बनाई। इस मेला का उद्घाटन ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की बीके ममता दीदी ने किया। इस तरह के आयोजनों से महिलाएं स्वावलंबी होंगी।

Adityapur News: महिलाओं ने राखी मेला में दिखाई अपनी हुनर

Adityapur News: चांडिल। चांडिल डैम रोड स्थित मुनका भवन में मारवाड़ी महिला मंच और मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा दो दिवसीय राखी मेला का आयोजन किया गया। राखी मेला में महिलाओं के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। जिसने पारंपरिक एवं आधुनिक डिजाइन की राखियां थी। महिलाओं ने अपने हुनर का परिचय देते हुए खुद से रंग बिरंगी एवं आकर्षक डिजाइन वाली राखियां बनाई थी। राखी मेला में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के बीके ममता दीदी ने फीता काटकर रखी मेला का उदघाटन किया। इस मौके पर मारवाड़ी महिला मंच के अध्यक्ष आशा देवी मुनका ने कहा कि चांडिल में पहली बार राखी मेला का आयोजन किया जा रहा है।

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इस तरह के आयोजनों ने महिलाएं स्वावलंबी होगी। इस मौके पर मारवाड़ी महिला मंच के अध्यक्ष आशा देवी मुनका, मारवाड़ी युवा मंच गौरव बगड़िया, मंजू चौधरी, कुसुम जालान, पुष्पा शर्मा, वंदना मुनका, रेनू बगड़िया, स्नेहा मुनका, ममता गुप्ता एवं वर्षा शर्मा आदि मौजूद थे।

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