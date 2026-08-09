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Adityapur News: चांडिल डैम का जलस्तर 180 मी. पर, खोले गये 6 फाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: चांडिल में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण डैम का जलस्तर 180 मीटर तक पहुंच गया है। डैम के 6 फाटक को आधा मीटर खोल दिया गया और एक गेट भी खोला गया। इसके परिणामस्वरूप, स्वर्णरेखा नदी में 300 क्यूमेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया।

Adityapur News: चांडिल डैम का जलस्तर 180 मी. पर, खोले गये 6 फाटक

Adityapur News: चांडिल। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार को चांडिल डैम का जलस्तर 180 मीटर पर पहुंच गया। इसके बाद डैम के 6 फाटक को आधा-आधा मीटर खोल दिया गया। वहीं, एक गेट को खोल दिया गया। शनिवार की देर शाम चांडिल डैम से स्वर्णरेखा नदी में 300 क्यूमेक पानी स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा गया, इससे स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई। इस वर्ष पहली बार डैम का जलस्तर 180 मीटर पर पहुंचा है।

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