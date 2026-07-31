Adityapur News: अनुमंडल न्यायालय में स्टांप भंडार करने को एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
Adityapur News: चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को विभिन्न मांगों के साथ एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जेल भवन का निर्माण, अनुमंडल न्यायालय में स्टाम्प भंडारण की स्वीकृति और बार भवन के सामने लाइब्रेरी के निर्माण की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में कई सदस्य शामिल थे।
Adityapur News: चांडिल। चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। सौपे गए ज्ञापन में चांडिल में जेल भवन का निर्माण अविलंब करने, अनुमंडल न्यायालय में स्टाम्प भंडारण की स्वीकृति देने, चांडिल अनुमंडल बार भवन के सामने लाइब्रेरी का निर्माण कराने की मांग शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में कमलेश कुमार सिंह, संजय कुमार महतो, गोवर्धन महतो, कमल कुमार महतो, शिवेश्वर महतो,कार्तिक प्रामाणिक आदि शामिल थे।
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