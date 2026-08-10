Adityapur News: आदिवासी दिवस पर दो दर्जन से अधिक मांझी बाबा समेत विशिष्ट लोग सम्मानित

Adityapur News: गम्हरिया में आदिवासी दिवस पर रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें दो दर्जन से अधिक मांझी बाबा और अन्य विशिष्ट लोगों को अंगवस्त्र एवं पौधे देकर सम्मानित किया गया। डॉ. राजू मांझी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया।

Adityapur News: गम्हरिया। मोड़े माझी व स्वशासन व्यवस्था के प्रतिनिधिमंडल तथा खेरवाल सांवता जाहेरगाड़ समिति की ओर से रविवार को आदिवासी दिवस के अवसर पर रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक मांझी बाबा समेत समाज के विशिष्ट लोगों को अंगवस्त्र एवं पौधे प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीएचयू के वरीय प्राध्यापक डॉ. राजू मांझी, समाजसेवी गणेश महाली, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मुर्मू, चांडिल कॉलेज के प्राचार्य सुशील मुर्मू, फिल्म निदेशक रविराज मुर्मू ने महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया।

आदिवासी समाज के अधिकार समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. राजू मांझी ने कहा कि आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ उन्हें हासिल करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और धर्म की रक्षा सामूहिक प्रयास से ही संभव है। पूर्वजों की स्वशासन व्यवस्था और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण व विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

संस्कृति और सामाजिक एकता समाजसेवी गणेश महाली ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य समाज के लोगों को अपनी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने सामाजिक एकता मजबूत करने और आदिवासी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। समारोह में समाज के लोगों ने अधिकारों की रक्षा, संस्कृति संरक्षण और शिक्षा के विस्तार का संकल्प लिया।

रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम इससे पूर्व रामचंद्रपुर से बाइक रैली निकाली गई। रैली आदित्यपुर और कांड्रा होते हुए पुन: रामचंद्रपुर पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। समारोह में पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। मौके पर पूर्व मुखिया सोखेन हेंब्रम, मुखिया सुकमति मार्डी, मांझी बाबा जोगेंद्र मार्डी, देव मार्डी, उदय मार्डी, अविनाश सोरेन, भोमरा माझी, भुजूहरि मार्डी, गौरीशंकर टुडू, सावना सोरेन और हेमंत मार्डी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।