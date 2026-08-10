Adityapur News: भाजपा आरआईटी : वार्ड 35 में सैकड़ों ने थामा भाजपा का दामन
Adityapur News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर रविवार को आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 35 में सैकड़ों महिला-पुरुषों ने भाजपा की सदस्य
Adityapur News: आदित्यपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर रविवार को आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 35 में सैकड़ों महिला-पुरुषों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आरआईटी मंडल अध्यक्ष अभिषेक विशाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की अगुवाई वार्ड 35 की पार्षद संगीता सामद ने की। कार्यक्रम रोड नंबर 14 स्थित राम मंदिर सभागार में हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष हरे कृष्णा प्रधान, प्रदेश मंत्री शैलेंद्र कुमार सिंह, महापौर संजय सरदार, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनील श्रीवास्तव, मंडल प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष रितिका मुखी, जिला उपाध्यक्ष अमितेश अमर, जिला मंत्री सतीश शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव, पार्षद रिंकू राय समेत कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मंचासीन अतिथियों ने भाजपा में शामिल होने वाले नए सदस्यों का अंगवस्त्र देकर स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान उन्हें पार्टी की विचारधारा और अनुशासन की जानकारी दी गई। वहीं, आरआईटी मंडल के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जगदीश मंडल, चंद्रमा पांडेय, लक्ष्मण राय, डीएन शर्मा, उषा पांडेय, विनय कृष्ण राजू, विनय कंचन, अभिलाष मिश्रा, धीरेंद्र ओझा, अमित सिंह, मार्शल गोप, सुभाष झा, मिकी, मृत्युंजय मिश्रा, पिंटू बावरी समेत मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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