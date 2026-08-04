Adityapur News: रायपुर के पास दो बाइकों की टक्कर में एक घायल
Adityapur News: गम्हरिया में कांड्रा-चौका मार्ग पर रायपुर गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में एक युवक जयदेव महतो घायल हो गया। उसके चेहरे और हाथ में चोटें आई हैं। समाजसेवी धर्मू मांझी ने उपचार के लिए पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, और घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
Adityapur News: गम्हरिया। कांड्रा थाना क्षेत्र के कांड्रा-चौका मुख्य मार्ग पर रायपुर गांव के पास सोमवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक घायल हो गया। घायल की पहचान चांडिल के घोड़ालेंगी निवासी जयदेव महतो के रूप में हुई है। उसके चेहरे और हाथ में चोटें आई हैं। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से चला गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे समाजसेवी धर्मू मांझी ने घायल को देखकर तत्काल कांड्रा पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस पहुंचने में देरी होने पर पुलिस, ग्रामीणों और धर्मू मांझी ने घायल को गश्ती वाहन से अस्पताल के लिए रवाना किया।
रास्ते में एंबुलेंस मिलने पर उसे उसमें शिफ्ट कर सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति फिलहाल सामान्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।