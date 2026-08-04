Adityapur News: बाइक- ऑटो टकराई, तीन युवक घायल
Adityapur News: चांडिल में बस स्टैंड के पास एक ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन युवक, दुर्गा माडी॔, कार्तिक माडी॔ और अकाश सोरेन घायल हो गए। वे खाद खरीदने के लिए आए थे और लौटते समय यह घटना हुई। ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया।
Adityapur News: चांडिल। चांडिल में बस स्टैंड के पास ऑटो ने बाइक को जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में बाइक सवार तीन युवक दुर्गा माडी॔, कार्तिक माडी॔ एवं अकाश सोरेन घायल हो गये। तीनों भादुडीह से चांडिल खाद खरीदने आये हुये थे। लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। ऑटो चालक मौके से फरार हों गया। घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से घायल दुर्गा माडी॔ को एमजीएम रेफर कर दिया गया। उसका एक पैर टूट गया है।
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