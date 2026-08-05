Adityapur News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल निवास के कार्यक्रम में होंगे शामिल
Adityapur News: आदित्यपुर। राजकीय पॉलीटेक्नीक संस्थान आदित्यपुर के प्राचार्य संजीव कुमार व छात्र मानस प्रसाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल निवास में होने वाले ए
Adityapur News: आदित्यपुर। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान आदित्यपुर के प्राचार्य संजीव कुमार व छात्र मानस प्रसाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकभवन में होने वाले एट होम समारोह में भाग लेंगे। इसमें अन्य तकनीकी परिषद व तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों व छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है।
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