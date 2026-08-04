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Adityapur News: दो मामलों में तीन आरोपित गिरफ्तार, मोबाइल लूट का मुख्य आरोपी भी दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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Adityapur News: आदित्यपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें मोबाइल लूट के मुख्य आरोपी रवि मुंडा, वन विभाग से जुड़े गोपाल सरकार और चोरी के मामले में लालबाबू कुम्हार शामिल हैं। सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस की छापेमारी जारी है।

Adityapur News: दो मामलों में तीन आरोपित गिरफ्तार, मोबाइल लूट का मुख्य आरोपी भी दबोचा

Adityapur News: आदित्यपुर। आदित्यपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पिछले माह हुए मोबाइल लूट कांड का मुख्य आरोपी शांतिनगर निवासी रवि मुंडा, वन विभाग से जुड़े एक मामले का आरोपी गोपाल सरकार तथा घर में चोरी के मामले में सालडीह निवासी लालबाबू कुम्हार शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और फरार आरोपितों की तलाश भी जारी है। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

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