Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Adityapur News: 12 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान बलभद्र जन्मोत्सव, पारिवारिक मिलन समारोह की तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

Adityapur News: आदित्यपुर में ब्याहुत कलवार समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 12 सितंबर को भगवान बलभद्र जन्मोत्सव और पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार-विमर्श किया और समितियों का गठन कर जिम्मेदारियों का वितरण किया।

Adityapur News: 12 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान बलभद्र जन्मोत्सव, पारिवारिक मिलन समारोह की तैयारी शुरू

Adityapur News: आदित्यपुर। ब्याहुत कलवार समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक समाज के अध्यक्ष बिपिन बिहारी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी 12 सितंबर को भगवान बलभद्र जन्मोत्सव सह पारिवारिक मिलन समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के सदस्यों ने कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने समाज की एकजुटता को और मजबूत करने तथा सामाजिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का वितरण भी किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान बलभद्र जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारिवारिक मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज के लोगों को आपसी मेल-मिलाप और संवाद का अवसर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:Latehar News: जन्माष्टमी पर श्री मद भागवत कथा आयोजित करने का निर्णय

बैठक में अनिल कुमार गुप्ता, विनोद भगत, शंभु प्रसाद गुप्ता, देवेंद्र कुमार, संतोष कुमार, राकेश कुमार, रमेश प्रसाद, राजेश्वर भगत, राजेश कुमार, राधेश्याम, अशोक साव, विजय भगत, मुन्ना समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Adityapur News Adityapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।