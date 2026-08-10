Adityapur News: नागरिक समन्वय समिति ने ध्वजारोहण करने का लिया निर्णय
Adityapur News: आदित्यपुर में नागरिक समन्वय समिति की बैठक में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया गया। महासचिव ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
Adityapur News: आदित्यपुर। नागरिक समन्वय समिति, सरायकेला-खरसावां की कोर कमेटी की बैठक रविवार को केंद्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 15 अगस्त को आदित्यपुर-1 स्थित केंद्रीय कार्यालय, प्रसिद्ध टावर में समिति की ओर से ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में महासचिव ई. अजीत कुमार ने आदित्यपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप है। बरसात के मौसम में गंदगी के कारण गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम के जनप्रतिनिधि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर अपने हितों से जुड़े प्रस्ताव पारित कराने में व्यस्त हैं।
उन्होंने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम नहीं, नरक निगम बन गया है। समिति ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त के बाद बैठक कर निगम की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ उग्र आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में वरीय उपाध्यक्ष विमल कुमार सिंह, जगदेव प्रसाद, मनोज सिंह, सुमन राय, अशोक कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह और रतन सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।