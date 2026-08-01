Adityapur News: ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग मंदिर में मना बड़ मां जन्मोत्सव
Adityapur News: गम्हरिया के ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग मंदिर में शनिवार को बड़ मां का 133वां जन्मोत्सव श्रद्धा सहित मनाया गया। भक्तों ने सामूहिक प्रार्थना, नाम-ध्यान किया और महिला अनुयायियों ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। प्रवचनों में बड़ मां के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद वितरण किया गया।
Adityapur News: गम्हरिया। काशीडीह स्थित ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग मंदिर में शनिवार को बड़ मां(बड़ी मां) का 133वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने सामूहिक प्रार्थना, नाम-ध्यान तथा पवित्र ग्रंथों का पाठ किया। महिला अनुयायियों ने भक्ति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रवचनों में वक्ताओं ने बड़ मां के आदर्शों, सेवा, प्रेम और मानवता के संदेश को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची मातृ मंडलियों ने भजन प्रस्तुत किए, जबकि बच्चों ने नृत्य, संगीत और चित्रांकन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
अंत में सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने में मदन दा, शंभुनाथ बोस, रवि बनर्जी, डॉ. सुभाष, हरेकृष्ण, प्रशांत, निवेदिता, साधना, उमा, शीला, प्रतिमा, रक्षित, कृष्ण, मौसमी चौधरी, तंद्रा घोष, पूर्णिमा, सरस्वती सहित अन्य श्रद्धालुओं का सराहनीय योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।