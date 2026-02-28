Hindustan Hindi News
आदित्यपुर में किस वार्ड से कौन जीता, 9 महिलाओं ने भी मारी बाजी; पूरी लिस्ट

Feb 28, 2026 10:52 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना का परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिला। यहां 20 वार्डों में से 9 पर महिलाओं ने और 11 पर पुरुषों ने जीत दर्ज की है।

आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना का परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिला। सरायकेला से जीत का प्रमाणपत्र लेकर लौटते ही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। आदित्यपुर मार्ग संख्या चार में बड़ी संख्या में समर्थक एकत्रित हुए, जहां विजेता उम्मीदवारों को कंधे पर उठाकर स्वागत किया गया। पूरे इलाके में अबीर-गुलाल उड़ाए गए।

आदित्यपुर के 20 वार्डों में हुए चुनावों के नतीजे आ गए हैं। 20 प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। 20 प्रत्याशियों में 9 महिलाओं ने जीत दर्ज की है, जबकि 11 पुरुषों ने जीत दर्ज की है।

किस वार्ड से कौन जीता

1

वनमाली दास

1242

2

सुप्रिया महतो

1494

3

पिंकी चौधरी

1131

4

शुभम कुमार पांडेय

447

5

विनिता कुमारी

657

6

धनंजय गुप्ता

999

7

परितोष बेज

680

8

मोना बेसरा

854

9

दुर्गाचरण बेसरा

1097

10

शंकर सरदार

597

11

मंजू देवी

844

12

मोतीलाल बिसोई

752

13

शांतनु घोष

1019

14

सुनीता बेरा

(निर्विरोध)

15

नथुनी सिंह

1048

16

राजरानी महतो

(निर्विरोध)

17

नीतू शर्मा

833

18

अंकुर सिंह

1166

19

ब्रजेश कुमार सिंह

765

20

प्रभावती देवी

795

मानगो में भी मना जश्न

मानगो क्षेत्र का रिजल्ट आते ही मतगणना केन्द्र पर जीतने वाले प्रत्याशियों ने जीत की खुशी मनाई, लेकिन मानगो वार्ड सात के विजयी प्रत्याशी अशोक गोप अपने वार्ड पहुंच गए। डिमना चौक पर बैंड बाजे के साथ ही जुलूस निकाला।

अपने समर्थकों के साथ पूरे वार्ड का चक्कर लगाया और लोगों को धन्यवाद दिया। एक-दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की। जुलूस देख वहां पुलिस वाले भी यातायात संभालने लगे। समर्थकों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, ने जमकर डांस किए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई। जमकर आतिशबाजी भी हुई। अशोक ने बताया कि जतना ने उन्हें मौका दिया है तो अब वह अपने वार्ड के लिए खूब काम करेंगे।

