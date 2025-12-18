आदित्यपुर में गरजा बुलडोजर, तोड़ी गई 400 से ज्यादा दुकानें; क्या थी वजह

संक्षेप: झारखंड के आदित्यपुर में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को एनआईटी के दीक्षांत समारोह में प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है।

झारखंड के आदित्यपुर में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को एनआईटी के दीक्षांत समारोह में प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से बुधवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान 400 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है।

आदित्यपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आकाशवाणी चौक से लेकर एनआईटी गेट तक सड़क किनारे लगीं करीब 400 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और निगम के अधिकारी तैनात रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभियान में सिटी मैनेजर रवि भारती, देबाशीष प्रधान समेत पुलिस बल थे।

स्वतः दुकानें हटाते दिखे लोग डीसी और एसपी के निरीक्षण के उपरांत सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद निगम द्वारा मंगलवार को एनाउंसमेंट कर अतिक्रमण स्वतः हटा लेने की अपील की गई थी। इधर, बुधवार को अभियान शुरू होने के पूर्व सैकड़ों की संख्या में अस्थाई दुकानों को दुकानदारों ने स्वतः हटा लिया।

स्कूल के पास हटा अतिक्रमण गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल के बाहर अतिक्रमण था। इस बार प्रशासन की सख्ती के आगे बिना किसी विरोध के हटा दिया गया। मार्ग-32 में सरकारी जमीन को घेरकर टाल संचालित हो रहा था। बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया। जागृति मैदान के पास बूचड़ख़ानों को ध्वस्त कर दिया गया।