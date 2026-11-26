आदित्यपुर में गरजा बुलडोजर, 12 दुकानें जमींदोज, प्रशासन ने बताई वजह
आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशियाना के सामने सरकारी जमीन पर बने दुकानों और अवैध निर्माण पर बुधवार को जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अभियान के दौरान आशियाना मोड़ के समीप स्थित बड़े सरकारी भूखंड से अतिक्रमण हटाया गया।
आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशियाना के सामने सरकारी जमीन पर बने दुकानों और अवैध निर्माण पर बुधवार को जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अभियान के दौरान आशियाना मोड़ के समीप स्थित बड़े सरकारी भूखंड से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर यहां बनी करीब एक दर्जन दुकानों के अलावा कई कच्चे-पक्के निर्माण और एक स्कूल की चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया।
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी गम्हरिया सीआई बलवंत सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान महिला और पुरुष दुकानदारों ने जमकर विरोध किया और हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए गम्हरिया अंचल कार्यालय की ओर से करीब दो माह पूर्व ही सभी दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें उन्हें सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था।
सामान बर्बाद होने पर दुकानदारों ने जताई नाराजगी
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने प्रशासन पर पूर्व सूचना दिए बिना बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि समय रहते कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलने के कारण वे अपनी दुकानों से सामान नहीं हटा सके। इससे कई सामान बर्बाद हो गए और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदारों ने प्रशासन से पूर्व में दिए गए मौखिक आश्वासन के अनुसार रोजगार के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग भी की। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम में शामिल गम्हरिया अंचल कार्यालय के सीआई सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को दीपावली तक सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, दुकानदारों ने छठ पर्व तक मोहलत देने की मांग की थी। इसके बाद उन्हें छठ तक का समय दिया गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
जमीन पर बनेगा व्यवस्थित वेंडिंग जोन
अतिक्रमण मुक्त कराए गए उक्त सरकारी भूखंड पर आदित्यपुर नगर निगम की ओर से व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा। यहां दुकानदारों को नियमानुसार दुकानें आवंटित की जाएंगी। वेंडिंग जोन बनने से दुकानदारों को रोजगार के लिए व्यवस्थित जगह मिलने के साथ-साथ बाजार को भी बेहतर स्वरूप देने की योजना है।
बता दें कि झारखंड के अलग-अलग जिलों में लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान कई जिलों में करोड़ों की कीमत की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाया गया है। इस दौरान कई घरों और अतिक्रमण को हटाया गया और लोगों को दोबारा कब्जा ना करने की चेतावनी दी गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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