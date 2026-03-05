Hindustan Hindi News
रांची में 12 वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी ने थाने में फांसी लगाकर की आत्महत्या

Mar 05, 2026 05:15 pm IST Ratan Gupta
झारखंड के रांची के नामकुम थाना के हाजत में 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। यह घटना गुरुवार की है। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार की सुबह पुलिस ने मृतक जग़य मुंडा के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। मृतक जगय मुंडा मूल रूप से खूँटी जिला के साइको थाना क्षेत्र स्थित कोल्हापूर्ति गांव का रहने वाला था। इस गांव की रहने वाली एक महिला के साथ उसका अवैध संबंध था और दोनों में वर्तमान में नामकुम थाना क्षेत्र में रहता था।

12 वर्षीय बच्चे को किडनैप करके मार डाला

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे महिला के साथ रविवार को आरोपी का कुछ विवाद हुआ था जिसके बाद उसने उसके 12 वर्षीय बेटे रमेश हजाम का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद बच्चे को रामगढ़ थाना के घाटो लेकर गया जहां पर बच्चे की हत्या कर उसे दफना दिया।

थाना परिसर में फांसी लगाकर की आत्महत्या

इसके बाद पुलिस की टीम ने जगय मुंडा को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बच्चे का अपहरण कर हत्या करने की बात स्वीकारी। उसके बाद पुलिस ने उसके निशान पर ही पर बच्चों का शव बरामद किया। फिर उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जहां पर उसने थाना परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया इस मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

