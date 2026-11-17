प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या कर फांसी पर लटकाई लाश? पिता ने 5 लोगों के खिलाफ की शिकायत
झारखंड के केरेडारी थाना क्षेत्र के सिरमा गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सिरमा गांव निवासी फूलचंद कुमार 22 वर्ष पिता खेमलाल गंजू के रूप में हुई है।
प्रसन्न मिश्रा
झारखंड के केरेडारी थाना क्षेत्र के सिरमा गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सिरमा गांव निवासी फूलचंद कुमार 22 वर्ष पिता खेमलाल गंजू के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक के पिता खेमलाल गंजू ने केरेडारी थाना में आवेदन देकर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार, फूलचंद कुमार युवती से शादी करना चाहते थे। लेकिन, युवती के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 13 नवंबर को विद्या भोगता, दशरथ भोगता, चमेली देवी, रितिक कुमार और बसंती देवी ने फूलचंद कुमार को सिरमा गांव अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया था।
मृतक के पिता का आरोप है कि 16 नवंबर 2026 को उक्त लोगों ने फूलचंद कुमार की लाठी-डंडे एवं ईंट-पत्थर से पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को सिरमा गांव के गमना कुआं के समीप एक सफेद गमछे के सहारे फांसी पर लटका दिया। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि शव के दोनों हाथ और पैर जमीन से सटे हुए थे, जिससे लड़की के परिजनों ने हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने प्रयास किया है।
घटना के बाद मृतक के पिता ने केरेडारी थाना पहुंचकर पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने कहा कि आवेदन में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक थाना मे मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामला दर्ज की प्रक्रिया जारी है।
झारखंड से एक और खबर सामने आई है। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग घरेलू सहायिका से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को रांची में लोक भवन के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। भाजपा के अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने आरोप लगाया, ''हम 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी के यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर अदम्य साहस दिखाया है। मामले की उचित जांच करने के बजाय, इसे उजागर करने वाले एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।''
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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